У Бішкеку презентували збірник наукових праць Георгія Хлипенка

У киргизькій столиці пройшла презентація збірника наукових праць відомого дослідника українсько-киргизьких літературних зв’язків Георгія Хлипенка.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Киргизстані.

«20 грудня у Міністерстві культури, інформації та туризму Киргизької Республіки на площадці Асамблеї народу Киргизстану відбувся круглий стіл, присвячений презентації збірника «Г.М.Хлипенко. З киргизько-українських літературних зв’язків та україністики. Вибране», - йдеться у повідомленні.

Захід був присвячений пам’яті відомого ученого-літературознавця, дослідника українсько-киргизьких літературних зв’язків Георгія Миколайовича Хлипенка.

У заході взяли участь Посол України в Киргизстані Валерій Жовтенко, голова Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня» Володимир Нарозя, наукові та літературні кола Киргизстану, а також представники киргизьких видавництв та етнічних громадських об'єднань, які входять до складу Асамблеї народу Киргизстану.

До учасників заходу звернувся Посол України Валерій Жовтенко. Він відзначив багаторічну науково-культурну діяльність Георгія Хлипенка, спрямовану на збереження національно-культурної самобутності та етнічної ідентичності українців у Киргизстані, а також зміцнення зв’язків з Україною.

Як відомо, Георгій Хлипенко (16 вересня 1938 - 15 вересня 2018) - киргизстанський українець, кандидат філологічних наук, професор, науково-педагогічний працівник, критик і літературознавець, член Національної спілки письменників Киргизької Республіки.

Одним із напрямів наукової діяльності Георгія Хлипенка було вивчення киргизько-українських літературних зв’язків. Він є автором монографії “Чуття єдиної родини: Статті, дослідження, огляди киргизько-українських літературних зв’язків” (Фрунзе, 1980) і багатьох публікацій українською, киргизькою та російською мовами на цю тему.

Провідне місце у науковій діяльності Г. Хлипенка займала шевченківська тема.

"Завдяки науковій діяльності Георгія Хлипенка вперше було розпочато комплексне наукове вивчення українського етносу за його майже 150-літню історію у Киргизстані, зокрема українська діаспора набула у науці свою історію; у науці про Україну — українознавстві — відкрито новий напрям: регіональна україністика Киргизстану; історія української діаспори Киргизстану стала складовою історії двох суверенних держав — Киргизької Респуб­ліки й України", - зазначав Володимир Нарозя у своїй публікації в тижневику "Слово Просвіти". Хлипенка він назвав "хранителем українства в Киргизстані".

Наукова діяльність Георгія Хлипенка стала вагомим внеском у розвиток дружніх стосунків українського і киргизького народів.

Фото: Посольство України в Киргизстані / Embassy of Ukraine in Kyrgyzstan у Facebook