Українцям в Індії радять бути обережними через протести

Посольство України в Індії з огляду на триваючі протести в ряді індійських міст рекомендує українцям, що перебувають в цій країні, бути обережними та утриматися від відвідування місць проведення протестних акцій.

Про це йдеться у розміщеному на сайті українського диппредставництва попередженні.

«У зв’язку з продовженням хвилі протестів, які охопили значну кількість великих індійських міст, у тому числі столицю Нью-Делі, громадянам України рекомендується виявляти підвищену обережність під час перебування в Індії та утримуватися від відвідування місць значного скупчення населення та проведення масових протестних акцій», - повідомляється на сайті.

Зазначається, що причиною загострення ситуації в країні стало нещодавнє ухвалення індійським парламентом змін до закону 1955 р. «Про громадянство Індії», які викликали неоднозначну реакцію частини мешканців країни.

Як повідомлялося, протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності спалахнули в Індії минулого тижня.

Фото: pri.org (Danish Siddiqui/The World)