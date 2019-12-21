Українцям в Індії радять бути обережними через протести

Українцям в Індії радять бути обережними через протести

Укрінформ
Посольство України в Індії з огляду на триваючі протести в ряді індійських міст рекомендує українцям, що перебувають в цій країні, бути обережними та утриматися від відвідування місць проведення протестних акцій.

Про це йдеться у розміщеному на сайті українського диппредставництва попередженні.

«У зв’язку з продовженням хвилі протестів, які охопили значну кількість великих індійських міст, у тому числі столицю Нью-Делі, громадянам України рекомендується виявляти підвищену обережність під час перебування в Індії та утримуватися від відвідування місць значного скупчення населення та проведення масових протестних акцій», - повідомляється на сайті.

Зазначається, що причиною загострення ситуації в країні стало нещодавнє ухвалення індійським парламентом змін до закону 1955 р. «Про громадянство Індії», які викликали неоднозначну реакцію частини мешканців країни.

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Як повідомлялося, протести проти нового закону про громадянство за критерієм релігійної приналежності спалахнули в Індії минулого тижня.

Фото: pri.org (Danish Siddiqui/The World)

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