В Австралії сумують з приводу смерті активного діяча української громади Романа Павлишина

В Мельбурні днями пішов з життя активний громадський діяч, співзасновник і багаторічний голова Української громади Квінсленда, архітектор Роман Павлишин.

Відповідний допис про це Української центральної шкільної ради Австралії (УЦШР) розміщено на сторінці Української греко-католицької церкви в Австралії, Новій Зеландії та Океанії у Facebook.

«Ділимося сумною вісткою, що 16 грудня 2019 року у Мельбурні на 98-му році життя відійшов у вічність Роман Павлишин, громадський діяч та архітектор», - повідомляється у дописі.

Як розповідається, Роман Павлишин народився 3 жовтня 2019 р. в селі Чернихів біля Тернополя, отримав освіту архітектора у Відні та завершив її у Дармштадті, Німеччина. У 1949 р. став співзасновником Української Громади Квінсленда, головою якої був протягом 18-ти років. Був також ініціатором української кредитової спілки «Єдність» у Брисбені, діячем Пласту та архітектором храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Брисбені.

Свою роботу в українській громаді Роман Павлишин поєднав з видатною працею на чолі будівельних відділів Міністерства публічних робіт штату Квінсленд.

Від імені УЦШР висловлено найщиріші співчуття дружині покійного пані Олександрі Павлишин, довголітній учительці в Українській Рідній школі у Брисбені; синові проф. Маркові Павлишину, колишньому голові Методичної комісії УЦШР; невістці та секретареві управи УЦШР Олі та онукові Дам‘яну.