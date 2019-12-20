Український хор "Веснівка" з Торонто запрошує на Різдвяний концерт

Відомий український хор «Веснівка» з Торонто запрошує 12 січня 2020 року на свій щорічний концерт з нагоди різдвяних свят.

Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

«Просимо всіх на наш щорічний Різдвяний концерт. У ньому братимуть участь музичний ансамбль «Нюанс» зі Львова та солістка Катя Хартова», - повідомляється в анонсі.

У програмі заходу – виконання традиційних і сучасних українських колядок та новорічних пісень.

Зазначається, що після концерту усі присутні стануть гостями прийняття.

Захід відбудеться за адресою: Islington United Church, 25 Burnhamthorpe Rd, Торонто.

У ціну квитка також включено різдвяний компакт-диск.

Щодо квитків усіх охочих просять звертатися на електронну пошту: nykola@vesnivka.com або телефоном: 416-246-9880.

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"Веснівка" - видатний український жіночий хор Канади, заснований більш як 50 років тому. За ці роки колектив став невід’ємню частиною канадських та канадсько-українських хорових спільнот.

Хор співпрацює з провідними канадськими хорами та ансамблями, включаючи Elmer Iseler Singers, Orpheus Choir, Amadeus Choir, Victoria Scholars, Toronto Children’s Choir, Gryphon Trio.

У 2001 році було засновано Украінский чоловічий камерний хор Торонто, що створило можливості для використання більш широкого спектру хорової музики. Хор разом із "Веснівкою" бере участь у щорічних концертах, заходах до важливих пам'ятних дат, свят тощо.

Фото: Vesnivka Choir