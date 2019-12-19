Українка в Марокко розповіла про життя діаспори та підтримку Батьківщини

Українська громада в Марокко налічує приблизно 600 українців, які щиро переживають за долю Батьківщини та допомагають їй.

Про українське життя в Марокко розповіла в сюжеті ICTV українка Єлизавета Домбровська, яка останні чотири роки живе в Марокко.

Єлизавета розповіла про те, що місцеві українці мають чітку громадянську позицію і патріотизм.

Жінка також розказала про українське Посольство, де на свята, вибори та культурні заходи збираються наші земляки; про українців, які приходять на виборчі дільниція та допомагають українським воїнам; про українсько-марокканські родини, де місцеві чоловіки цінують українські традиції, вдягають вишиванки та залюбки їдять український борщ.

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