У Кракові відбувся Міжнародний турнір товариського танцю за участі українських виконавців

У Кракові днями пройшов 46-й Міжнародний турнір товариського танцю імені Маріана Вєчистего.

У конкурсі взяли участь понад 200 українських танцювальних пар, повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Кракові.

«У Кракові відбувся 46-й Міжнародний турнір товариського танцю імені Маріана Вєчистего. Захід було організовано за підтримки міської адміністрації міста Краків за участі міжнародного журі, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Малопольського воєводства, а також керівників Генеральних консульств Австрії, Франції та України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, привітати понад 200 українських танцювальних пар, які приїхали для участі у міжнародного турнірі з усіх куточків України, прибув тимчасово виконуючий обов’язки керівника Генерального консульства України в Кракові Сергій Сидюк. Підтримати українських спортсменів прийшла численна українська громада.

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За результатами фінального конкурсного оцінювання, українська делегація зайняла переважну більшість призових місць.

Фото: Генконсульство України в Кракові-Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie у Facebook