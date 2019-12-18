У Світовому конґресі українців привітали Ларису Барабаш-Темпл із включенням до складу НОК
Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.
"Щиро вітаємо пані Ларису Барабаш-Темпл, голову Світової комісії СКУ зі спорту в 2008-2018 рр., із включенням до складу Національного олімпійського комітету України. Генеральна асамблея НОК вперше ввела до складу НОК негромадянку України, взявши до уваги її вагомий особистий внесок у розвиток національного олімпійського руху та всебічну підтримку в підготовці та участі спортсменів України в Олімпійських іграх, а також зміцнення зв’язків між українцями діаспори й України", - зазначається у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, вперше делегати ХХXIV Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету прийняли рішення щодо включення до складу членів НОК України відомої діячки закордонного українства Ларису Барабаш-Темпл, яка зробила вагомий особистий внесок у міжнародне визнання та подальший розвиток національного олімпійського руху, всебічну підтримку підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх, зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною шляхом поширення олімпійських ідей та здорового способу життя.
Фото: noc-dn.org.ua, Укрінформ