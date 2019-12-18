Посольство України в Узбекистані оголосило конкурс до професійного свята дипломатів

Українське диппредставництво в Узбекистані запрошує усіх охочих до участі в конкурсі з нагоди професійного свята українських дипломатів.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Facebook.

«Посольство України в Республіці Узбекистан до Дня працівників дипломатичної служби України оголошує конкурс на найкраще есе на тему «Якою я бачу роботу дипломата», - йдеться у дописі.

Роботи приймаються українською, російською та англійською мовами до 18:30 (за Ташкентом) 23.12.2019р. у форматі Word.

Як зазначається, брати участь у конкурсі можуть усі, хто постійно або тимчасово проживає в Узбекистані.

Надсилати роботи можна повідомленням на сторінку Посольства в мережі Facebook або на email: kostiantyn.silveistrov@mfa.gov.ua.

Зауважується, що роботи надіслані з поштової скриньки із доменом .ru не зможуть бути прийняті через несумісність.

Автор найкращого есе буде нагороджений пам’ятним подарунком.

Як відомо, українські дипломати відзначають своє професійне свято 22 грудня. День працівників дипломатичної служби встановлений згідно з Указом Президента від 21 листопада 2005 року і відзначається щорічно в цей день.

Фото: dreamarium.com.ua