Президент поділився секретами успіху з українськими студентами в Баку

Під час офіційного візиту до Азербайджану Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету.

Спілкуючись зі студентами, Зеленський поділився секретами успіху, повідомляє пресслужба глави держави.

"По-перше, не можна брехати самому собі. По-друге, треба поважати тих, хто тебе народив. І ще – працювати щодня», – сказав Президент.

Діти, які вивчають в освітньому центрі українську мову, продемонстрували свої знання, заспівавши президентському подружжю відому українську пісню «Одна родина».

Студенти та громада цікавилися ситуацією на Донбасі та щиро бажали Україні миру.

Президентське подружжя поспілкувалося зі студентами-українознавцями та слухачами недільної школи.

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Як повідомлялося, 16-17 грудня Президент Володимир Зеленський з українською делегацією перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.

Фото: www.president.gov.ua