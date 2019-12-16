Дітям української діаспори важливо дати можливість виростати українцями - Микола Франкевич

Відомий діяч української діаспори в Німеччині Микола Франкевич вважає за необхідне забезпечити дітям закордонних українців можливість зростати українцями і, зокрема, навчати підростаюче покоління української мови.

Про це пише портал «Стожари».

«Колись діти, ставши дорослими, запитають у батька чи мами: хто я такий чи така? Чому ви не подбали про те, щоби я вмів, вміла читати, писати говорити мовою, якою ви говорите і мої дідо, баба? Будуть чутися скривдженими назавжди. Діти мають повне право виростати українцями, хоч не живуть в Україні», - вважає Франкевич.

Він зазначив, що для дитини дуже корисно зростати у двомовному середовищі.

«Мене німці у вісімдесятих роках минулого століття питали: «Чому ти до дітей говориш українською, вони ж не зможуть інтегруватися у німецьке суспільство». Сьогодні погляд науковців на тему двомовного виховання дітей інакший. Для дитини нема нічого кращого, як виростати двомовно: у мові батьків-українців і в німецькій мові, яку дитина автоматично отримує в школі і з навколишнього німецького середовища. Паралельний зріст однієї і другої мови навіть допомагає дитині у школі, бо творить їй додатковий духовний капітал. Крім того, такий зріст може бути запорукою, що дитина у спілкуванні з своїми не перейде на чужу мову», - вважає Франкевич.

Він додав, що двомовність не є перешкодою успішно закінчити школу й університет.

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Водночас Франкевич зауважив, що дитині потрібно показати, що українське не гірше за німецьке, а інше.

«Дитині потрібні добрі приклади з нашої історії, культури, традицій, які їй покажуть, що українське не гірше за німецьке, а інше і дещо навіть краще. Не буде створено комплексу меншевартости. Бо в німецькій школі німці мають багато прикладів, які творять повагу і пошану до свого, німецького. А життя не терпить порожнечі. Брак знання свого наповниться німецьким змістом. Асиміляція дуже жорстока. Вже деякі мої ровесники вповні перейшли на німецьку мову, відійшли у німецьке середовище, зникли як українці», - пише Франкевич.