У Португалії обговорили питання утворення осередку СУМ в країні

Посол України в Португалії Інна Огнівець та делегація Світової управи Спілки української молоді (СУМ) під час зустрічі обговорили ряд питань щодо діяльності СУМ в країні.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Португалії в Facebook.

«Під час зустрічі обговорили питання утворення в Португалії осередку СУМ, проведення І Крайового З’їзду, а також подальшу співпрацю та діяльність зазначеної молодіжної організації на території Португалії», - повідомляється у дописі.

Як зазначається, зустріч відбулася 13 грудня за участі Посла України в Португалії І.Огнівець та делегації Світової управи Спілки української молоді у складі голови Світової управи СУМ А.Бігуна (США), голови Cвітового товариського суду СУМ З.Ковбаснюк (США), референта зовнішнього розвитку СУМ А.Несмачного (Німеччина), голови та організаційного референта Ініціативної групи зі створення СУМ в Португалії А.Фіть та А.Іваночка (Португалія).

Фото: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa у Facebook