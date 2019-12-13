На Дні України в Бейруті презентували українські твори в перекладі арабською

В Арабському культурному центрі в Бейруті відбувся День України, в рамках якого пройшла презентація української літератури в перекладі арабською мовою.

Про це повідомляє Посольство України в Лівані у Facebook.

«На книжковому стенді були представлені арабомовні переклади «Короткий курс історії України» О.Палія, «Бейрутські оповідання» та «Пальмове гілля» А.Кримського, «Зів’яле листя» І.Франка, Українсько-арабський словник (упорядники Юрко Кочержинський, Алі Субх). Це вже п’ять арабомовних видань українських книг, які вийшли в світ протягом останніх декількох років. Більшість перекладів зроблено ліванським перекладачем та письменником Імадеддіном Раефом за сприяння Посольства України в Лівані», - йдеться у повідомленні.

Захід організовано за підтримки Посольства України в Лівані, Арабського культурного центру та ГО «Громада українців Лівану».

Перед відвідувачами події з вітальним словом виступили президент Арабського культурного центру Ф.Тамім, Посол України в Лівані І.Осташ, українська письменниця та науковець М.Гримич, ліванський перекладач І.Раеф.

Гості заходу переглянули кадри з нового документального фільму «Український Ліван», присвячені українському вченому та сходознавцю А.Кримському, а також ліванському письменнику і філософу М.Нуайме. Автором стрічки є Посол України в Лівані Ігор Осташ.

Приємним продовженням заходу стала декламація віршів видатних українських поетів арабською мовою: «Заповіту» Тараса Шевченка та поезій з циклу віршів ІванаФранка «Зів’яле листя» у виконанні Маріанни Жарамані.

Захід завершився частуванням гостей українськими смаколиками.

Українське свято відвідали ліванські ділові, наукові, творчі, громадські кола, предстаники преси, українська громада Лівану, представники Посольства.

Як зазначається, найближчим часом очікується дебют ще одного арабомовного українського видання – книга про історію українсько-ліванських тисячолітніх відносин авторства Посла України в Лівані Ігоря Осташа.

Фото: Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані у Facebook