Фотовиставка

Фотовиставка "АМІНА: ЖИТТЯ" в Тбілісі розповідає про Аміну Окуєву

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Укрінформ
В Національній бібліотеці Тбілісі триває фотовиставка, присвячена українській лікарці, активістці,  учасниці подій Революції гідності та війни на сході України Аміні Окуєвій.

Експозиція відкрилася у четвер, повідомляє Посольство України в Грузії у Facebook.

"В Національній Парламентській бібліотеці м.Тбілісі офіційно відкрилася фотовиставка, присвячена Народному Герою України Аміні Окуєвій - борчині за Волю, Справедливість та Незалежність, під назвою "АМІНА: ЖИТТЯ", - йдеться у дописі.

На церемонії відкриття мати Аміни Ірина Камінська розповіла про життя активістки, присвячене Україні, її самовідданість у боротьбі з ворогом України – країною-агресором та окупантом Росією.

До присутніх та відвідувачів фотовиставки звернулися Директор Національної Парламентської бібліотеки Г.Кекелідзе; Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов, а також побратим Аміни Сергій Шаповал та автор фотографій Олександра Лисицька.

Фотовиставка "АМІНА: ЖИТТЯ" триватиме до 21 грудня 2019 року.

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Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში у Facebook

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