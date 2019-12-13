Фотовиставка "АМІНА: ЖИТТЯ" в Тбілісі розповідає про Аміну Окуєву
Експозиція відкрилася у четвер, повідомляє Посольство України в Грузії у Facebook.
"В Національній Парламентській бібліотеці м.Тбілісі офіційно відкрилася фотовиставка, присвячена Народному Герою України Аміні Окуєвій - борчині за Волю, Справедливість та Незалежність, під назвою "АМІНА: ЖИТТЯ", - йдеться у дописі.
На церемонії відкриття мати Аміни Ірина Камінська розповіла про життя активістки, присвячене Україні, її самовідданість у боротьбі з ворогом України – країною-агресором та окупантом Росією.
До присутніх та відвідувачів фотовиставки звернулися Директор Національної Парламентської бібліотеки Г.Кекелідзе; Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов, а також побратим Аміни Сергій Шаповал та автор фотографій Олександра Лисицька.