Українська школа в Кейптауні набирає учнів

Українська недільна школа в Кейптауні (ПАР) проводить новий набір учнів.

Ця інформація міститься у заявці на вступ до школи.

«Проводиться новий набір до Української школи в Кейптауні. Також розширюємо наші кордони та запрошуємо учнів з регіону Gauteng (Готенг – ред.)», - йдеться у заявці.

Як зазначається, усі охочі повинні заповнити відповідну форму та надіслати її до 18 грудня 2019 р., аби у школі мали змогу вчасно сформувати класи, програму та розклад згідно вікових категорій.

Як зазначається, навчальний рік розпочнеться з січня 2020 року. Більш детальна інформація буде анансована наприкінці грудня.

Перша українська недільна школа в ПАР відкрилася у березені 2016 року в Кейптауні. Заклад приймає учнів різного віку і пропонує вивчення української мови та культури.

Фото: tvoemisto.tv

Відео: Ukrainian Association of South Africa Українська Асоціація в ПАР