В словенському місті Веленє відкрилося Почесе консульство України

Почесне консульство України відкрилося у словенському місті Веленє.

Про це повідомляє пресслужба Посольство України в Республіці Словенія.

«12 грудня 2019 року відбулось урочисте відкриття Почесного консульства України в м.Веленє (Республіка Словенія) та підписання угоди про функції та обов’язки Почесним консулом України в місті Веленє Робертом Худоурніком», - йдеться у повідомленні.

Захід відбувся за участі представників МЗС Республіки Словенія, місцевої громади, зокрема мера общини Шоштань Д.Меніха, общин Веленє, Мозирє, Назарє, Шмартно об Пакі, представників бізнесу, урядових структур та засобів масової інформації.

Посол Михайло Бродович у своїй промові наголосив на важливій тезі угоди про те, що Почесний консул має виходити з поваги до територіальної цілісності України, дотримуватися національного та міжнародного законодавства, в тому числі політики міжнародних санкцій, запроваджених щодо Росії за агресію проти України.

Представник МЗС Словенії директор протоколу Н.Прах висловив чітке підтвердження незмінності підтримки Словенією суверенітету України та невизнання тимчасової окупації Криму Російською Федерацією.

У свою чергу, новопризначений Почесний консул України в м. Веленє Роберт Худоурнік запевнив присутніх в своїй налаштованості сприяти розвиткові торговельних, економічних, культурних та наукових зв’язків між Україною та Республікою Словенія, а також виконувати всі інші обов’язки, передбачені підписаною угодою.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia у Facebook