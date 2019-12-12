У Мінську демонструють фотопроєкт "Миру тобі, Україно!"

У білоруській столиці триває демонстрація фотопроєкту "Миру тобі, Україно!", який презентувала його авторка, відома українська дизайнерка Катерина Потлова.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Білорусі у Facebook.

"В Художній галереї "Університет культури" (м. Мінськ) відбулась організована Посольством України в Республіці Білорусь презентація фотопроєкту "Миру тобі, Україно!" (Ethno Fashion by Potlova). На широкоформатних фотографіях зображені жінки України в оригінальних, традиційних українських нарядах", - йдеться у дописі.

На відкритті заходу виступив Посол України Ігор Кизим, який відзначив важливість міжкультурного обміну та подібних заходів для всебічного розвитку українсько-білоруських відносин.

Відкриття відвідали представники білоруських органів влади, української громади Білорусі, місцевих громадських організацій та творчих кіл, ЗМІ.

Виставка "Миру тобі, Україно" (Ethno Fashion by Potlova) буде доступна для перегляду відвідувачів до 16 грудня в художній галереї «Університет культури» (Жовтнева площа, 1, «Палац Республіки»). Вхід вільний.

Разом з тим, у рамках заходу був представлений художній календар з фотографіями проєкту на 2020-рік.

Також відбулася презентація книги та мультсеріалу «Книга-мандрівка. Україна», створеного креативною агенцією Green Penguin Media (м.Київ) за підтримки Українського культурного фонду. Книга та анімаційні ролики цього проекту в оригінальній, художній формі розповідають про події історії та сьогодення України.

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