Президент СКУМО привітав новоoбраний провід ЕКУ

Президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) Дмитро Лекарцев привітав новообраний провід Європейського Конгресу Українців (ЄКУ) на чолі з президентом Богданом Райчінцем.

Про це йдеться на сайті СКУМО.

У своєму листі Дмитро Лекарцев висловив свою впевненість у тому що «що нове керівництво Європейського Конгресу Українців дасть новий позитивний імпульс у взаємодії між ЄКУ та структурами які входять у склад Конгресу так як наші обидві організації поділяють однакове бачення розвитку міжнародного українства, європейської інтеграції та територіальної цілісності України».

Новий провід було обрано під час ХIII з’їзду Європейського конгресу українців, який проходив у Чехії наприкінці листопада-початку грудня.

До нового складу Управи ЄКУ увійшли:

Богдан Райчинець – президент (Чехія);

Мирослав Гочак – віцепрезидент (Сербія);

Віктор Бандурчин – секретар (Словаччина);

Микола-Мирослав Петрецький – член Управи (Румунія);

Ярослава Хортяні – член Управи (Угорщина);

Галина Маслюк – член Управи (Греція);

Петро Ревко – член Управи (Великобританія).

Як зазначається, ЄКУ (або ЕКУ) заснований в 1949 році у Великобританії. Конгрес тоді об'єднав європейське українство, яке впродовж десятиліть не тільки зберігало свою самоідентичність, але й розповідало світу правду про Україну, а також робило все від нього залежне для відновлення України як самостійної соборної держави. На даний час Конгрес об’єднує 19 організацій - повноправних членів ЕКУ, які представляють українство на теренах Європи.

Фото: www.skumo.org