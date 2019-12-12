Громада українців Лівану відзначила свій "день народження"

Громада українців Лівану днями відсвяткувала другу річницю з часу офіційної реєстрації.

Про це йдеться на сторінці громади у Facebook.

«Два роки тому на фінікійські землі з'явилася велика родина - офіційна організація Громада українців Лівану. Багато доріг було пройдено, багато взято нових вершин, а скільки ще звершень нас чекає попереду! Вітаємо всіх членів громади з днем народження нашої організації. Дякуємо всім за підтримку! Тримаймося разом і шануймося, бо ми того варті!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, взагалі Громада українців Лівану трохи старша. «Виповнилося два роки з часу її офіційної реєстрації, а взагалі-то нам вже більше п'яти років», - уточнюється у соцмережі.

З нагоди «дня народження» у громаді пройшли урочисті збори за участі Посла України в Лівані Ігоря Осташа. На зборах відбулося врчення відзнак за невтомну працю на благо України.

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Фото, відео: Ukrainian Community in Lebanon / Громада Українців Лівану у Facebook