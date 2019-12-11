Діаспора обговорила результати "нормандського саміту" на вічі в Парижі

У столиці Франції відбулося громадське віче за участі представників української діаспори, де обговорили результати зустрічі в "нормандському форматі" та подальші кроки світового українства.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

"Президент СКУ Павло Ґрод відбув зустріч з представниками української громади Парижа. Учасники обговорили зустріч "нормандської четвірки", висновки та дальші кроки світового українства", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося раніше, у рамках віче 10 грудня у Соборі св. Володимира планувалося обговорити такі теми: що чекає український народ після зустрічі "нормандського формату"; якими є основні результати зустрічі, наступні кроки та наслідки; як світове українство і СКУ підтримує Україну; як співпрацюють українські громади в світі; які питання найбільше турбують українську громаду Франції та Європи тощо.

У зустрічі анонсувалася участь представники проводу українських громадських організацій Франції та Європи, лідерів думок та відомих діячів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ньому взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини - Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook