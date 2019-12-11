Світовий конґрес українців долучився до кампанії "Листівки для політв'язнів"

Представники Світового конґресу українців (СКУ) та української громади Франції підписали листівки українським політв’язням в Росії у рамках кампанії "Листівки для політв'язнів".

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

"У День захисту прав людини представники української громади в Парижі - учасники зустрічі з Президентом СКУ Павлом Ґродом - долучилися до кампанії "Листівки для політв'язнів". Листівки не лише будуть моральною підтримкою для в'язнів, вони російській владі нагадають, що світ за цим слідкує", - йдеться у дописі.

Як зазначається на сайті СКУ, таким чином Світовий конґрес українців та 20-мільйонна українська діаспора приєдналися 10 грудня до міжнародного співтовариства у відзначенні Дня захисту прав людини.

"На жаль, у багатьох частинах світу агресори та автократичні режими продовжують порушувати основні права і свободи людей, прагнучи більшого контролю та влади ціною людської гідності та життя. Українці є серед тих, хто внаслідок тривалої агресії з боку Росії в Донецькій та Луганській областях на сході України й далі страждають від наслідків військових дій. Починаючи з незаконної окупації Криму в 2014 р., по відношенню до жителів Криму вчиняються серйозні порушення та зловживання, у тому числі й позасудові вбивства, викрадення, насильницькі зникнення та політично вмотивовані переслідування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СКУ, "ми не можемо забувати про політичних в’язнів, які й досі утримуються в тюрмах Росії, та заручників, які утримуються Російською Федерацією на окупованій українській території, а також про кричущі факти щоденних порушень прав людини у окупованому Росією Криму".

У Світовому конґресі українців зазначили: "У День захисту прав людини ми вшановуємо всіх тих, хто поклав своє життя на жертівник свободи в Україні та в усьому світі. Ми також вшановуємо всіх, хто сьогодні в Україні та в різних державах світу мужньо протистоїть тиранічним режимам, а також правозахисників, які невтомно продовжують бути голосом пригноблених".

Як заявив президент СКУ Павло Ґрод, "у той час, коли світ об’єднується у відзначенні Дня захисту прав людини, ми обіцяємо поширювати інформацію про тих, кого змусили мовчати, і забезпечимо, щоб міжнародне співтовариство їх не забуло всупереч ревним спробам порушників позбавити когось невід'ємних прав".

З огляду на це в СКУ запрошують долучитися до підвищення обізнаності про порушення прав людини, взявши участь у кампанії “Листівки для політв’язнів”. (деталі розміщені на вебсайті СКУ.) "Надішліть листівку політв'язню та розмістіть фото в соціальних мережах. Ці листівки будуть моральною підтримкою для в'язнів, пов’яжуть їх із зовнішнім світом, покажуть, що вони не забуті, та нагадують, що ми працюємо над їхнім звільненням. А російській владі вони нагадають, що світ за цим слідкує", - йдеться у повідомленні.

Детальніше про камапнію "Листівки для політв'язнів" можна дізнатися тут.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook