Українцям радять бути обережними у Кенії через повені та зсуви ґрунту

У Посольстві України в Кенії застерігають громадян України від поїздок до ряду районів Кенії через повені та зсуви ґрунту внаслідок сезонних дощів.

Про це йдеться на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«У зв`язку з триваючими сезонними дощами, що спричинили повені та зсуви ґрунту в окремих регіонах Кенії, Посольство України в Кенії рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до найбільш уражених районів Кенії до покращення погодних умов», - зазначається у дописі.

Повідомляється, що в першу чергу це прибережні округи: Ламу, Квале, Момбаса, Кіліфі, Тана Рівер та Таіта Тавета, а також Мандера, Туркана, Гарісса та Самбуру, що на півночі країни і Ісіоло, Марсабіт, Макуені, Кітуі, Мачакос та Ембу на сході. В районі Ріфт Веллі найбільше постраждали від повені – Барінго, Вест Покот, Елгейо та Мараквет, в районі Ньянза – Кісуму, Хома Бей, Мігорі, Кісіі, Сіая.

У диппредставництві нагадали, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, загрози життю або здоров’ю, громадянам України рекомендується звертатися до Посольства України в Республіці Кенія за номерами телефонів: +254 205 224 545, +254 733 366 366 («гаряча лінія» Посольства) або на електронну пошту consul_ke@mfa.gov.ua чи на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

Читайте також: Українців застергіають від поїздок до Лівії через загострення безпекової ситуації

Як повідомляє Al Jazeera, в Кенії 130 осіб загинули та близько 20 тисяч людей змушені були залишити свої домівки з жовтня цього року через повені та зсуви ґрунту, спричинені сезонними дощами, що тривають.

Фото: Al Jazeera