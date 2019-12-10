Музей Барселони придбав картину української художниці з Нідерландів

Європейський музей сучасного мистецтва Museu Europeu d'Art Modern в Барселоні купив роботу української художниці з Нідерландів Світлани Тартаковської.

Про це повідомляється на сторінці Фундації “Українці в Нідерландах” у Facebook.

“Щиро вітаємо нашу українку діаспори, художницю Світлану Тартаковську, з успіхом і черговим міжнародним визнанням! Її картина була обрана з 8000 як одна з найкращих і куплена музеєм Барселони Museu Europeu d'Art Modern”, - йдеться у повідомленні.

Роботи Світлани Тартаковської презентують у відомих музеях різних країн світу, зокрема, Німеччини та Нідерландів. Художниця навчалася та мешкає у нідерландському місті Гронінген.

Більше інформації про роботи та досягнення мисткині можна знайти тут.