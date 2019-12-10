Багатство української вишивки презентували в двомовному календарі в Угорщині

В Будапешті вийшов третій двомовний українсько-угорський настінний календар на 2020 рік, темою якого стала стародавня українська вишивка.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Угорщині у Facebook.

"В ресторані "Український двір" проведено презентацію двомовного українсько-угорського настінного календаря на 2020 рік, який показує багатство української культури, її регіональну різноплановість з акцентом на стародавніх традиціях чи ремеслах. Тема календаря - стародавня українська вишивка з різних регіонів України - космацька, решетилівська, старокутська, борщівська та інші", - зазначається у дописі.

Оздоблений малюнками української ілюстраторки й художниці Корнелії Коляджин календар виданий Українським національним Товариством та Самоврядуванням українців будапештського району "Кьобаня" за підтримки Посольства України в Угорщині.

Календар виходить двома мовами, аби популяризувати українську культуру не тільки серед української діаспори Угорщини, а також і серед угорців.

Самоврядування українців Будапештського району "Кьобаня" провело в українському ресторані також майстер-клас з плетіння дідуха, який в Україні символізує врожай, добробут та багатство.

Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary у Facebook