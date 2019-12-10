Діаспора обговорить результати "нормандського саміту" на вічі в Парижі

У столиці Франції 10 грудня відбудеться громадське віче за участі представників української діаспори та керівництва Світового конґресу українців, на якому обговорюватимуть результати зустрічі у "нормандському форматі".

Про це йдеться на сторінці Світового конґресу українців (СКУ) у Facebook.

"Громадське віче 10 грудня, 19:00, Собор св. Володимира (186 Boulevard Saint-Germain, Paris). Результати "нормандської зустрічі": що далі? Зустріч української громади Франції та Європи з Президентом СКУ Павлом Ґродом", - йдеться у повдіомленні.

Як зазначається, під час віче планується обговорити такі теми: що чекає український народ після зустрічі "нормандського формату"; якими є основні результати зустрічі, наступні кроки та наслідки; як світове українство і СКУ підтримує Україну; як співпрацюють українські громади в світі; які питання найбільше турбують українську громаду Франції та Європи тощо.

У зустрічі візьмуть участь представники проводу українських громадських організацій Франції та Європи, лідери думок та відомі діячі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ньому взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини - Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.