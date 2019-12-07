Світовий конґрес українців привітав військовослужбовців ЗСУ зі святом

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних сил України.

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«У День Збройних сил України Світовий конґрес українців вітає всіх службовців української армії, які служили та продовжують службу в захисті незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України від російської агресії. Шлях України до незалежності був нелегким, і ми вшановуємо всіх, хто віддав своє життя, щоб український народ міг жити гідно та вільно. Нехай Бог благословить і захистить вас! Слава Україні!», - зазначається у привітанні.

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Як повідомлялося, 6 грудня в Україні відзначили День Збройних сил України.