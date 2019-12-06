У Нідерландах до Дня ЗСУ відбулася виставка української художниці

У нідерландській Гаазі відбулася виставка творів української мисткині Ольги Пермякової, яка вже сім років живе у Нідерландах. Захід відбувся до Міжнародного дня волонтерів та до Дня Збройних Сил України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Виставка українки називається “Camouflage”. Роботи Ольги Пермякової були представлені в рамках показу українського документального фільму "Невидимий батальйон". У своїх творах вона зашифрувала слова, які їй жінки-воїни назвали найголовнішими на війні.

“Мій проєкт присвячений жінкам, які на війні. Я провела інтерв’ю і поставила питання, що для них найголовніше і чого не вистачає, як жінкам. Їхні відповіді я зобразила у вигляді стереограм. Там заховані: свобода, час, здоров’я та інші”, - розповіла Пермякова.

Також можна було побачити світлини нідерландського фотографа Тома Даамса (Tom Daams), який кілька тижнів провів на сході України.

6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України.

Фото: Софія Шовікова