Україна вперше представить свій стенд на міжнародному книжковому ярмарку в Софії

Україна вперше представить свій стенд на Софійському міжнародному книжковому ярмарку.

Про це йдеться на сторінці Ukraine's Public Diplomacy by MFA / Публічна дипломатія України від МЗС у Facebook.

«Вперше український стенд на Софійському книжковому ярмарку», - зазначається у дописі.

Як повідомляється на сторінці події у Facebook, 47-й книжковий ярмарок у столиці Болгарії пройде 10-15 грудня в Національному палаці культури. «Цього року Україна матиме свій стенд (А7)», - йдеться в анонсі.

Зазначається, що офіційне відкриття ярмарку відбудеться 10 грудня о 17:00 у Центральному салоні Національного палацу культури.

Крім того, у вівторок, 10 грудня, о 19:00 пройде зустріч з українськими письменниками Гаською Шиян, Остапом Сливинським та Христею Венгринюк. Вони розкажуть про сучасні тенденції в українській літературі, зміни в культурному житті в Україні після 2014 року та розвиток книговидання.

Фото: Укрінформ, Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България у Facebook