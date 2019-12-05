Українці в Лондоні запрошують на Свято Миколая

Школа українознавства ім. Лесі Українки міста Ноттінгем запрошує усіх охочих 21 грудня відсвяткувати День святого Миколая.

Відповідне оголошення розміщене на сторінці Українського культурного центру Союзу українців у Великій Британії (відділення Ноттінгем) у Facebook.

«У програмі: святкова казка-вистава «Снігова королева», пісні й танці у виконанні учнів школи і не тільки, вікторина, веселий настрій і подарунки», - йдеться в анонсі.

Початок свята о 15:00.

«Запрошуємо всіх на наше традиційне свято! All welcome!», - зазначили в Українському культурному центрі Союзу українців у Великій Британії, відділення Ноттінгем.

Фото: Укрінформ, Lina Maksymuk