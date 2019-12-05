Брюссельський осередок Об’єднання українок у Бельгії святкує 5-річчя

Брюссельський відділ Об’єднання українок Бельгії (ОУБ) днями відзначив свою 5-у річницю.

Про це повідомила голова ОУБ Наталія Осташ у Facebook.

«У брюссельського осередка ОУБ маленький ювілей - рівно 5 років. Дякую всім, хто причетний до його створення, а ще більше тим, хто й сьогодні з нами. Многая літа, посестри, всім нам і нашій організації!», - написала Наталія Осташ.

Нагадаємо, Об’єднання українок Бельгії було створене у 1948 році з метою об’єднання українських жінок, які іммігрували до Бельгії, та захисту їх інтересів.

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Діяльність об'єднання спрямована на допомогу Україні; збереження української культурної спадщини та української ідентичності; співпрацю з міжнародними, зокрема, жіночими організаціями, представлення перед ними українського жіноцтва та захист інтересів українського народу; просування позитивного іміджу України та її культури тощо.

ОУБ організовує культурні проєкти, покази українських фільмів, концерти, маніфестації, майстер-класи; бере участь у міжнародних культурних заходах; збирає гуманітарну допомогу для поранених захисників України, сиріт, важкохворих дітей тощо.

Об’єднання українок Бельгії має осередки (відділи) у Льєжі, Антверпені та Брюсселі.

ОУБ є членом Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО).

Фото: Kateryna Zgadzay (з архіву) у Facebook