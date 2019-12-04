Французька топмодель вдягнула капелюх українського дизайнера на церемонію Fashion Awards в Лондоні

Французька топмодель Сінді Бруна відвідала церемонію нагородження однією з найавторитетніших модних премій світу Fashion Awards 2019 в Лондоні в капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Про це повідомляє НВ Style.

«На червону доріжку церемонії нагородження Fashion Awards 2019 Сінді Бруна обрала сукню зі складною геометрією Fendi Couture. Вона доповнила образ фетровим капелюхом українського дизайнера Руслана Багінського з нової колекції осінь-зима '2019. Декор капелюха підтримали великі сережки Buccellati», - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що бренд Ruslan Baginskiy в листопаді отримав нагороду української модної премії Best Fashion Awards 2019 в номінації «Найкращий дизайн аксесуарів».

У капелюхах Руслана Багінського не раз помічали світових селебріті. У різний час його кашкети і капелюхи надягали Мадонна, Белла і Джіджі Хадід, Тейлор Свіфт, Кая Гербер, Памела Андерсон, Ірина Шейк, Майлі Сайрус тощо.

Світові знаменитості все частіше з'являються як на головних червоних доріжках, так і в повсякденному житті в одязі українських дизайнерів. Так, Ірина Шейк і Єва Чен були помічені в Poustovit, Мей Маск в Valery Kovakska, Селін Діон в Ksenia Schneider тощо.

Фото: showdream.org, instagram.com/cindybruna/