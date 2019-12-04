Український септет «Сiмнот» презентує колядки з усього світу на концертах у Фінляндії

У фінських містах Гельсінкі та Пюхяйокi 3 та 4 грудня відбудуться концерти "Світ Різдва" вокального септету «Сімнот» з Черкас.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного українського культурного центру в Фінляндській Республіці.

«Концертна програма "Світ Різдва", яку септет презентує у 2019 роцi на батьківщинi всім відомого Йоулупуккі, у Фiнляндiї, стане чудовим подарунком напередодні свят. Це - різдвяна навколосвітня подорож акапела, і складатиметься вона виключно із колядок, щедрівок та різдвяних пісень різних часів і народів, причому виконуватися вони всі будуть, переважно, мовою оригіналу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час концерту фінська публіка матиме змогу почути не тільки раніше відомі різдвяні пісні, але також відкриє для себе нові колядки та щедрівки з України, Швеції, Фінляндії, Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Болгарії, Румунії та навіть Філіппін і Нігерії. А тематичний відео- і фоторяд протягом концерту допоможе глядачеві глибше поринути в казковий світ Різдва, яке святкують в усьому світі.

«У кожен твір артисти септету обов'язково додадуть ритм і блюз своїх сердець, рок-н-рол душі. Тож гарний різдвяно-святковий настрій гарантується всім слухачам!», - обіцяють в Міжнародному українському культурному центрі, запрошуючи усіх на концерти українського вокального колективу.

У Гельсінкі концерт відбудеться у Церкві Апостола Павла, у Пюхяйокi – в міській бібліотеці. Тривалість програми становитиме близько 60 хвилин. Початок о 18:00. Ці виступи завершать концертний тур колективу Фінляндією, який розпочався 16 листопада.

Додаткову iнформацiю щодо туру й розкладу концертiв можна знайти на сайтi: www.ukraina.fi.

Як повідомляється, вокальний септет "Сімнот" був заснований влітку 2012 р. групою енергійних черкаських молодих музикантів-вокалістів, "які вирішили створити щось нове в жанрі акапела, цікаве й екстраординарне, інтригуюче та експресивне, інтернаціональне ті ексклюзивне".

Cептет працює переважно в жанрі акапела, не використовує музичних інструментів (крім перкусії), але нерідко їх імітує. Репертуар виконавців дуже широкий і різноманітний: включає в себе і джаз, і популярну музику, фольклор і класику, а також власні композиції.

Міжнародний український культурний центр було засновано у січні 1998 року у фінському місті Тампере з метою популяризації культурних надбань українського народу, ознайомлення фінської громадськості з традиціями, історією, культурою й мистецтвом України.

Відтоді центр організував 45 гастрольних турів українських творчих колективів, які дали понад 1000 концертів у всіх регіонах Фінляндії. Українську бандуру, сопілки, кобзу, цимбали та найкращі українські пісні було почуто у понад 450 містах та містечках Фінляндії. Концерти українських артистів проходили як на великих та відомих сценах Фінляндії, так і в маленьких залах, українська духовна та хорова музика звучала у церквах та соборах Фінляндії, а веселі народні та козацькі пісні неодноразово виконувались на фестивалях та ярмарках країни.

Центр також організовує виставки української народної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва у різних містах Фінляндії.

Фото: ukraina.fi