Українці Хорватії взяли участь у щорічному різдвяному ярмарку в Загребі

Українські народні танці та смаколики представили днями у Загребі на щорічному благодійному різдвяному ярмарку.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Хорватії.

«У місті Загреб відбувся щорічний благодійний різдвяний ярмарок, організований Міжнародним жіночим клубом Загреба. Україну, за сприяння ПУ в Хорватії, представляли культурно-просвітницьке товариство українців «Карпати» з містечка Липовляни, представники якого виконали українські народні танці та заспівали традиційні колядки й щедрівки, та магазин «Борщ», який пригощав гостей стравами української кухні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сторінці українського диппредставництва у Facebook, щорічний різдвяний ярмарок не тільки має благодійну мету, але й зближує людей та допомагає їм пізнати культуру та традиції різних країн.

Українські учасники заходу запропонували гостям вареники, сало, солодощі та борщ.

У Посольстві подякували усім, хто представляв та підтримував Україну на ярмарку.

Фото, відео: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia