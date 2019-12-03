Українці Хорватії взяли участь у щорічному різдвяному ярмарку в Загребі
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Хорватії.
«У місті Загреб відбувся щорічний благодійний різдвяний ярмарок, організований Міжнародним жіночим клубом Загреба. Україну, за сприяння ПУ в Хорватії, представляли культурно-просвітницьке товариство українців «Карпати» з містечка Липовляни, представники якого виконали українські народні танці та заспівали традиційні колядки й щедрівки, та магазин «Борщ», який пригощав гостей стравами української кухні», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається на сторінці українського диппредставництва у Facebook, щорічний різдвяний ярмарок не тільки має благодійну мету, але й зближує людей та допомагає їм пізнати культуру та традиції різних країн.
Українські учасники заходу запропонували гостям вареники, сало, солодощі та борщ.
У Посольстві подякували усім, хто представляв та підтримував Україну на ярмарку.
Фото, відео: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia