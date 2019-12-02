В СКУ обурилися через «російський» Крим у додатках Apple

У Світовому конґресі українців (СКУ) висловили обурення через те, що компанія Apple на своїх картах і в погодних програмах, що використовуються на території Росії, почала показувати Крим як частину російської території.

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«Світовий конґрес українців обурений недавньою згодою компанії Apple на вимогу Росії показати Крим частиною Росії в додатках «Карти» та «Погода». Незаконна окупація Криму Російською Федерацією була широко засуджена та не була визнана міжнародною спільнотою. Отже, корпорації також мусять нести відповідальність за порушення міжнародного законодавства, а споживачі не повинні терпіти корпоративне втручання в глобальну політику, в даному випадку – перенесення міжнародних кордонів задля прибутків корпорації. #КримцеУкраїна», - зазначається у дописі.

Як повідомлялося, наприкінці листопада компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території. За повідомленнями російських ЗМІ, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі глави комітету Держдуми з питань безпеки та протидії корупції Василя Піскарьова з представником Apple в Росії Дариною Єрмоліною.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією.

Представництво Президента України в АРК направило запити компаніям Apple Incs і AFP News Agency через неправильне позначення тимчасово окупованого півострова та відносин з його окупантами.

Крім того, Посольство України в США, а також Укрінформ, звернулися із офіційними запитами до американської кампанії Apple після повідомлень про позначення в її програмних додатках Криму як території РФ.

Обурення діями Apple висловили також в МЗС Литви та Польщі.