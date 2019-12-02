На конфреренції в Нідерландах обговорили актуальні проблеми українських закордонних шкіл

У Нідерландах завершилася дводенна міжнародна конференція освітян діаспори, на якій українські педагоги обмінювалися досвідом та обговорювали актуальні проблеми діаспорних шкіл.

Важливою темою стало, зокрема, обговорення можливостей інклюзії в українській школі вихідного дня, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Українська школа в місті Амстердам "Джерело" – найбільша в Нідерландах за кількістю дітей. Наразі там навчається 61 дитина. У нас уже великий колектив вчителів. В минулому році ми почали систематизовувати власні навчальні матеріали, працюємо над переосмисленням шкільної програми і зараз. Мусимо максимально зацікавити дітей, але в той же час і навчити", - зазначає адміністратор школи Марина Старик.

Організатором конференції виступила фундація "Українці в Нідерландах" за сприяння Посольства України в Королівстві Нідерландів.

Учасниками зустрічі стали вчителі з Франції, Німеччини, Італії, Данії, Норвегії, Португалії, України, Нідерландів.

"У Нідерландах гостро стоїть проблема надання українській мові статусу іноземної та включення іспиту з української до нідерландського курикулуму. Власне, це і була головна мета організації цієї конференції. Водночас, важливо було запросити вчителів, директорів з різних країн, обмінятися досвідом не тільки з цього питання", - наголосила голова фундації "Українці в Нідерландах" Віра Луценко-Зваан.

У Нідерландах наразі діють шість українських шкіл: в Ейндховені, Роттердамі, Гронінгені, Утрехті, Гаазі й Амстердамі. Вчителі, які їх представляють на конференції, зробили презентацію кожен по своїй школі та розповіли колегам про свої здобутки, методи навчання, показали підручники, за якими там навчаються діти, а також розроблені ними власні посібники.

"Моя мета приїзду в Королівство Нідерланди на цю конференцію, - для того, щоб ми об’єднали всі наші зусилля в так званий "Український Альянс", на зразок "Французького Альянсу". Я покладаю великі очікування на результати нашої науково-практичної конференції, що разом ми виробимо модель об’єднання усіх шкіл в "Український Альянс", - каже директор Української школи у Парижі Олена Місталь-Внуковська.

Конференція мала дуже насичену програму, цікаві майстер-класи, зазначила Вікторія Іваній-Стайн, яка представляла українську недільну школу "Кобзар" в Норвегії. За її словами, школа в норвезькому королівстві гуртує не лише дітей, а й дорослих. "Вчителі роблять все можливе, щоб у дітей, народжених в Норвегії, була можливість вивчати мову, пізнавати культуру та традиції. Ми дуже раді, що маємо таку можливість - об’єднати українців, які потрапляють до Норвегії. Школа є таким осередком, де також батьки можуть себе задіяти", - розповіла Вікторія Іваній-Стайн.

Освітяни поспілкувалися на конференції також на тему програм для закордонних шкіл. У результаті дискусії зійшлися на необхідності створення інтегрованого гнучкого програмного мінімуму, який можна було б адаптовувати під кожну країну чи школу окремо, а також на необхідності продуктивного діалогу всіх закордонних українських шкіл та освітніх інституцій в Україні. "Хотілося б отримати від України якісну підтримку в цьому. Хоча б у прийнятті закону про статус закордонного вчителя", - наголошує вчитель в школі "Вулик" м. Ейндговен Вікторія Крінс.

Під час події багато уваги приділялося вчительським лайфхакам та новим підходам. А ще - наповненню українських шкіл. Перекладач із нідерландської на українську Ірина Коваль з Утрехта переклала українською дитячі книжки відомих нідерландських авторів. Завдяки їй бібліотеки українських шкіл в Нідерландах поповнилися цікавими творами, зокрема виданнями “Мій братик мумія” та "Сем і Джулія".

Під час конференції також порушувалися і такі важливі питання, як, зокрема, вплив вчителя, якою має бути книга в українській школі, використання сучасних технологій тощо.

Окремим акцентом конференції була адаптація підходів Нової української школи (НУШ) до закордонних шкіл вихідного дня. Ейндговенська школа "Вулик" уже другий рік працює за адаптованими програмами НУШ. У цьому контексті особливо доречним став семінар тренера НУШ Олесі Дибовської з Івано-Франківська.

Науковий дослідник у компанії Philips і докторант при Лувенському католицькому університеті Олександр Томащук підкреслив значення матеріально-технічної бази і кваліфікованих кадрів. "Як людині з науки, мені вважається досить важливим, щоб була хороша матеріально-технічна база, щоб у нас були висококваліфіковані вчителі", - зазначив Томащук.

Міжнародна конференція українських освітян закордону в Гаазі, що проходила 28 і 29 листопада, також має на меті передати естафету таких освітніх подій іншим країнам заради постійного обміну досвідом.

Фото: Марина Шевчук