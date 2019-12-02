В СКУ привітали нового голову Європейського конґресу українців

Світовий конгрес українців (СКУ) привітав голову громадської організації «Українська ініціатива в Чеській Республіці» Богдана Райчинця, який днями очолив Європейський конґрес українців (ЄКУ).

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«Світовий конґрес українців вітає новообраного голову Європейського конґресу (українців - ред.) Богдана Рейцінця (Райчинця – ред.), Чехія, та новообрану президію. Дякуємо уступаючій голові Ярославі Хортяні (Угорщина) та президії за зроблену працю!», - йдеться на сторінці СКУ.

Як повідомив перший заступник президента СКУ Стефан Романів у Facebook, 30 листопада у Празі відбувся XIII з’їзд Європейського конгресу українців за участі представників діаспори з 12 країн. Метою зустрічі було прийняття нового статуту та обрання нового керівництва.

Як зазначається у відкритих джерелах і ЗМІ, Богдан Райчинець є головою найбільшої та найстаршої громадської організації чеських українців «Українська ініціатива в Чеській Республіці». Народився у Празі в родини українців. З дитинства відвідував Україну, де і навчався. Пізніше перебрався до Чехії.

На посади голови ЄКУ Богдан Райчинець змінив Ярославу Хортяні.

Як відомо, Європейський конґрес українців (ЄКУ) — міжнародна спілка українських організацій, яка була створена в Лондоні 1949 року під час V конференції українських громадських допомогових комітетів Європи під назвою Координаційний осередок українських громадських центральних установ (КОУГЦУ). Установчі збори пройшли в центральному домі Союзу українців у Великій Британії. Відіграв важливу роль у процесі об'єднання українців за межами України.

Після проголошення у 1991 році незалежності України робота ЄКУ була переорієнтована на допомогу українському народові в побудові національно-демократичного ладу та ринкових відносин, сприяння співпраці між європейськими державами та Україною, її вступу в політичні й економічні структури ЄС.

1994 року в Празі на VIII з'їзді КОУГЦУ організацію був перейменований на Європейський конґрес українців. Відтоді ЄКУ часу розгорнув діяльність у Центральній та Східній Європі.

Нині ЄКУ захищає інтереси й координує діяльність близько 30 українських суспільно-громадських організацій у 22 державах Європи: Бельгії, Болгарії, Боснії і Герцеговині, Великій Британії, Голландії, Греції, Данії, Іспанії, Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, Румунії, Сербії, Чорногорії, Словаччині, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції.

Фото: Stefan Romaniw у Facebook