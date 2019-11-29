Орися Максимюк - єдиний україномовний гід в Мілані

Орися Максимюк є єдиним ліцензованим україномовним гідом в Мілані, організовуючи та проводячи екскурсії в різних важливих пам’ятках міста.

Про дівчину та її здобутки розповідає Український інтерес.

«Українки в Італії здебільшого працюють доглядальницями за похилими людьми та прибиральницями. Спочатку. Адже, з часом, адаптувавшись в країні, вони починають шукати себе. Я зустріла в Мілані саме тих, хто себе знайшов, вони успішні, цілеспрямовані та просувають українську культуру за кордоном. Маючи довкола себе Італію, вони несуть у собі Україну. Тож знайомтесь, Орися Максимюк. Вона стала єдиним українськомовним екскурсоводом у Мілані», - написала авторка публікації Юлія Матту.

Прилетіти в Мілан і все побачити – легко сказати, але важко зробити самотужки, адже місто з багатовіковою історією, де кожна друга споруда є пам’яткою архітектури, приваблює туристів звідусюди. Послуга гіда тут – одна з найпопулярніших, йдеться у публікації.

«Орися Максимюк має ліцензію екскурсовода, видану акредитаційною комісією Управління туризму адміністрації Мілана, необхідну в Італії для екскурсійного обслуговування як груп туристів, так і туристів, що здійснюють подорожі індивідуально. Орися включена до державного реєстру фахівців-екскурсоводів Мілану та провінції з правом проводити екскурсії італійською, російською та українською мовами», - розповідається про дівчину.

Орися закінчила курси екскурсоводів, а також курси посередників з культури та мистецтва, організованих Фондом Захисту природньо-культурного середовища (Fondo Ambiente Italiano) за підтримки міської адміністрації. Вона співпрацює з FAI з 2013 року, організовуючи та проводячи екскурсії в різних важливих пам’ятках міста.

До Мілана Орися Максимюк перебралася ще у 2000 році, молода та незаміжня. Тож сім’ю вона створила саме тут. Для того, щоб бути щасливою і в роботі, і в житті, вона обрала професію екскурсовода, поєднавши любов до історії, культури й до спілкування з людьми.

Під час інтерв’ю Орися розповіла, що під час її навчання для здобуття цієї професії українська мова не була представлена в ряді запропонованих для роботи. Але її чоловік, італієць, підказав дружині ідею обрати для себе саме солов’їну. Тож Орися складала іспит в індивідуальному порядку. І зараз вона єдиний в усьому Мілані українськомовний гід.

З часів переїзду до Мілану Орися тут вже своя. Але дівчина щодня відкриває для себе багато нового тут, адже це місто з безліччю граней.

Орися працює не лише екскурсоводом, але й культурним посередником для соціальних служб, лікарень, шкіл та інших установ. Вона надає послуги приватного перекладача, адже має найвищий ступінь володіння італійською.

Дівчина складає різні маршрути: від кількагодинних до довготривалих. Не має будівлі в Мілані, про яку б вона не знала, і немає культурної події, яка пройде повз неї.

“Не лінуйтеся заходити в непримірні дворики, саме за непримхливим фасадом можна наткнутися на дива”, - радить Орися.

Дівчина розповіла, зокрема, про історію італійської їжі. «Я дізналася, що традиційна страва для міланців - це не паста, а саме ризото, адже навкруги міста багато рисових полів. Мало хто знає, що в Італії є справжні рисові поля. А ще, як виявляється, справжній базилік має рости саме біля моря. Той, що росте на балконі, може бути доволі смачним, але він не буде так високо цінуватись», - пише авторка публікації.

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Орися розповіла також і про сучасне життя Мілана «Я дізналась багато нового не лише про історію Мілана, а й про сучасність. Про те, що керівництво міста приймає інноваційні рішення щодо озеленення міста. Для цього жителів Мілану заохочують до розведення рослин на балконах, а потім влада компенсує жителям частину від витрат на утримання рослин», - розповіла Юлія Матту.

Орися показала їй два хмарочоси, які були спроєктовані та зведені вже з урахуванням озеленення. Це комплекс житлових будинків “Вертикальний Ліс”. Як модель сучасної екологічної оселі в мегаполісі, він отримав почесний титул найкрасивішого та найінноваційнішого хмарочоса планети. На терасах будівель висаджено понад 900 різних дерев, біля 5000 кущів, 11 тисяч багаторічних рослин та інших насаджень.

Балкони в цих будинках виконані в шаховому порядку спеціально для того, щоб дерева, які там ростуть, мали достатньо вільного простору. Система поливу в обох будовах вмикається автоматично, спеціальний персонал доглядає рослини, тож мешканці не переймаються питанням доглядом, а просто живуть у найзеленіших будинках міста та насолоджуються чистим повітрям і низьким рівнем шуму, який теж забезпечують зелені насадження.

Орися ніколи не зважає на погоду, тож екскурсію вона проведе охочим і в дощ, і в сніг. І про все цікаве в Мілані розповість українською, що надзвичайно приємно. «Тож, плануючи поїздку до Мілану, заздалегідь подбайте про цікаву й корисну екскурсію, щоб повертатися додому не лише з пакунками після шопінгу, а й з новими цікавими знаннями», - порадила Юлія Матту.

Фото: moyaeuropa.com.ua, Український інтерес