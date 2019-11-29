Забезпечення права українців за кордоном на голосування має стати пріоритетним - Global Ukraine

Забезпечення права українських громадян, які проживають за кордоном, на голосування на виборах в Україні має бути в пріоритеті у влади.

Про це заявила засновниця Фундації Global Ukraine Віолета Москалу під час пресконференції в інформаційному агентстві “Укрінформ” 29 листопада, повідомляє кореспондент агентства.

“В першу чергу, має бути в пріоритеті забезпечення конституційних прав всіх громадян (українців, які проживають за кордоном, - авт.), котрі де-факто позбавлені можливості голосування, позбавлені можливості брати участь у політичному житті”, - наголосила Москалу.

Вона додала, що українська влада має працювати в напрямку полегшення процедури надання українського громадянства етнічним українцям в діаспорах.

За словами Москалу, за кордоном наразі проживають до 10 мільйонів українців, і не всі вони мають змогу голосувати на виборах в Україні. Засновниця Global Ukraine зазначила, що українська влада має напрацювати законодавчі ініціативи, які забезпечать право українців на волевиявлення. Зокрема, це може бути дистанційне голосування або запровадження додаткового дня виборів.

Як повідомляв Укрінформ, 22-23 листопада в Києві проходив VIII форум Global Ukrainians, під час якого фундація Global Ukraine презентувала однойменний мобільний додаток для налагодження комунікації з лідерами української діаспори у різних країнах.

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Фундація Global Ukraine створена у 2015 році. Вона об'єднує українців у більш як 80-ти країнах.

Global Ukraine реалізує кілька проєктів: Global Ukraine News - українське інформаційне агентство, яке фокусується на новинах з життя українців, діаспори та громадських ініціатив, а також Global Ukraine Business Hub - проєкт, який має на меті допомогти українським креативним виробникам вийти на міжнародні ринки.