Виставка про Голодомор-геноцид відбулася в аргентинському Беразатеґі

В Українському культурному товаристві (УКТ) "Просвіта" у місті Беразатеґі в Аргентині пройшла виставка про Голодомор 1932-33 рр. - геноцид українського народу.

Про це повідомив секретар філії УКТ "Просвіта" в Беразатеґі в Аргентині Ярослав Бандрівський у Facebook.

"У філії УКТ "Просвіта" м.Беразатеґі відбувся акт вшанування та виставка "Геноцид України 1932-1933 рр." На заході були присутні Тимчасовий повірений у справах України в Аргентині Маргарита Арістова, Роман Данилишин - центральний відділ УКТ "Просвіта", Наум Паук - нащадок людей, котрі пережили Голодомор, представники освіти, учні та вчителі середніх шкіл", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 24 листопада, в центральному Кафедральному соборі Буенос-Айреса відбулася поминальна панахида за жертвами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, яку відправив єжпископ Української греко-католицької єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі Даниїл Козлинський, повідомляється на сторінці Посольства України в Аргентині у Facebook.

У жалобному заході взяли участь очільники та представники українських громадських, культурних, молодіжних та релігійних організацій, а також співробітники Посольства.

Поминальна служба пройшла біля каплиці Святого Івана Хрестителя столичного Кафедрального собору, де встановлена меморіальна дошка на спомин про мільйони жертв одного з найстрашніших злочинів, скоєних радянським тоталітарним режимом проти українців.

«Щороку ми збираємося в цьому чудовому храмі Буенос-Айреса, щоб помолитися за загиблих під час цих трагічних для нашого народу історичних подій. Ця пам’ятна дошка нагадує нам, що не можна забувати про Голодомор. Ми не можемо мовчати. Світ має знати правду та визнати її. Щоб подібні трагедії ніколи не сталися знову в історії людства», - звернувшись до вірян, зазначив Даниїл Козлинський.

Тимчасовий повірений у справах України в Аргентині Маргарита Арістова у своїй промові відзначила важливість збереження історичної пам’яті про мільйони безвинних жертв голоду, штучно створеного в Україні сталінським терором, а також наголосила на зусиллях, що здійснюються Урядом України заради визнання світом Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.

Фото: Jaroslaw Bandriwskyj, Embajada de Ucrania en la Argentina / Посольство України в Аргентині у Facebook