Українців у Бельгії запрошують на Різдвяний концерт

Об’єднання Українок Бельгії (ОУБ) запрошує на благодійний Різдвяний концерт, який відбудеться 15 грудня у Брюсселі.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Дорогі українці, запрошуємо вас на благодійний різдвяний концерт 15 грудня в українській Греко-католицькій церкві в Брюсселі. На вас чекають українські колядки та різдвяний ярмарок, де ви зможете скуштувати традиційні українські страви», - йдеться в анонсі.

Зазначається, що «зібрані та зароблені під час свята гроші підуть на дві цілі: медичні потреби поранених солдат, які лікуються у Львівському військовому госпіталі, та на реабілітацію ветеранів у Кривому Розі (Коордиційний центр допомоги воїнам)».

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Як повідомляється, підтримати благодійну акцію також можна, перерахувавши кошти на рахунок Об`єднання Українок Бельгії з поміткою “soldatam”. Детальніше – тут.

Фото: medprosvita.com.ua, Natalia Ostach‎