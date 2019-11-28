В аргентинській «Просвіті» сумують з приводу смерті активної діячки діаспори Катерини Маркович

В Аргентині днями не стало активної діячки діаспори, членкині Українського культурного товариства (УКТ) «Просвіта» та Об’єднання жінок «Просвіти» Катерини Маркович.

Про це повідомляється на сторінці УКТ «Просвіта» в Аргентині у Facebook.

«Із глибоким смутком повідомляємо українську громаду, що 26-го листопада 2019 р. о год. 22:30 упокоїлася в Бозі Катерина Маркович із дому Пастух», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, Катерина Маркович народилась 17 вересня 1925 року в селі Мельна, що на Рогатинщині Івано-Франківської області України, в родині Василя та Тетяни Готра. Під час Другої світової війни ще молодою дівчиною, була вивезена на примусову працю в Німеччину.

Після воєнної завірюхи виїхала до Великої Британії, де одразу включилася в роботу Союзу українців у Великій Британії, звідки у 1949 р. виїхала до Аргентини, де ще у передвоєнний час оселився її батько.

В Аргентині вона одружилась із Василем Марковичим. Молода пара включилась в громадське життя в Українському культурному товаристві «Просвіта», філія Саранді, пізніше Вільде, вкладаючи багато праці та матеріальної допомоги у розбудову Народного Дому та в розвиток різнобічної діяльності. Катерина Маркович виконувала обов’язки голови та секретаря Об’єднання жінок «Просвіти» (ОЖП), філія Вільде, та члена управи Центрального Відділу ОЖП. За довголітній вклад в працю товариства була нагороджена грамотами Почесного Членства УКТ «Просвіта» та ОЖП.

До останніх років свого життя Катерина Маркович цікавилась Україною, плекаючи прадідівську віру і звичаї. Вона неодноразово відвідувала Батьківщину, де зустрічалася із рідною мамою Тетяною та відвідувала могилу молодого брата Ярослава – вояка УПА, страченого окупантами на Тернопільщині.

«Полишила у смутку сина Євгена, онуків Лесю, Наталю із чоловіком Федеріко Монторо та правнуками Франком і Брунелією, онука Романа з дружиною Анабелою Цах, та доньку Ліду із чоловіком Юрієм Данилишиним і онуками Тарасом і Софією. Вічна Пам’ять серед нас!», - зазначили у «Просвіті».

Фото: Укрінформ, Asociación Ucrania de Cultura PROSVITA у Facebook