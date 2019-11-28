В Баку опановували майстерність приготування українських національних страв
Про це повідомляє Посольство України в Азербайджані у Facebok.
«Господинями заходу стали дружина Посла України в Азербайджанській Республіці Людмила Гребеніченко та власниця ресторану «Солоха» Лідія Шестак-Алієва. Гості опанували мистецтво приготування однієї з самих відомих у світі страв традиційної української кухні – вареників», - йдеться у дописі.
Як зазначається, справжню родинну атмосферу на заході допомогли створити співробітники української дипустанови, запропонувавши українські народні пісні та ознайомивши присутніх з традиціями української кухні.
На завершення заходу відбулася дегустація зроблених власноруч вареників та куштування інших національних страв.
«Майстер-клас став чудовою нагодою поринути в історію та культуру України, відчути традиційну українську гостинність та щедрість. Але головним надбанням зустрічі стало налагодження по справжньому дружніх, приязних зв’язків між представниками різних культур, націй та релігій», - зазначається у дописі.
Фото: Посольство України в Азербайджанській Республіці у Facebook