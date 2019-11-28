В Баку опановували майстерність приготування українських національних страв

Майстер-клас із приготування українських страв зібрав у четвер у столиці Азербайджану дружин послів іноземних держав, акредитованих в республіці, керівників місцевих культурних та освітніх закладів, журналістів, представників української діаспори.

Про це повідомляє Посольство України в Азербайджані у Facebok.

«Господинями заходу стали дружина Посла України в Азербайджанській Республіці Людмила Гребеніченко та власниця ресторану «Солоха» Лідія Шестак-Алієва. Гості опанували мистецтво приготування однієї з самих відомих у світі страв традиційної української кухні – вареників», - йдеться у дописі.

Як зазначається, справжню родинну атмосферу на заході допомогли створити співробітники української дипустанови, запропонувавши українські народні пісні та ознайомивши присутніх з традиціями української кухні.

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На завершення заходу відбулася дегустація зроблених власноруч вареників та куштування інших національних страв.

«Майстер-клас став чудовою нагодою поринути в історію та культуру України, відчути традиційну українську гостинність та щедрість. Але головним надбанням зустрічі стало налагодження по справжньому дружніх, приязних зв’язків між представниками різних культур, націй та релігій», - зазначається у дописі.

Фото: Посольство України в Азербайджанській Республіці у Facebook