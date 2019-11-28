На конференції в Єревані говорили про Голодомор 1932-33 років - геноцид українського народу

Конференція на тему "Голодомор 1932-1933 років в Україні – геноцид українського народу" відбулася днями в Єревані.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Вірменія.

"У рамках заходів з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Федерацією українців Вірменії "Україна" спільно з Посольством України в Республіці Вірменія було проведено конференцію на тему "Голодомор 1932-1933 років в Україні – геноцид українського народу", - йдеться у повідомленні.

Участь у заході взяли Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Вірменія Денис Автономов, співробітники Посольства України в Республіці Вірменія та члени їхніх родин, акредитовані у Вірменії іноземні дипломати, голова Федерації українців Вірменії «Україна» Анна Арутюнян і представники української громади Вірменії, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Вірменія Олександр Божко (1996-2001, 2005-2010), директорка школи № 42 ім.Т.Г.Шевченка м.Єреван Елеонора Туманян, представники окремих політичних сил та експертного середовища Вірменії.

На початку конференції учасники вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні хвилиною мовчання.

Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Вірменія Денис Автономов у своїй промові торкнувся основних причин, що спричинили Голодомор в Україні, наголосивши на цілеспрямованих заходах злочинного комуністичного режиму із знищення українського народу.

У свою чергу, голова Федерації українців Вірменії "Україна" Анна Арутюнян поінформувала присутніх про практичні методи радянської влади провадження Голодомору, а також втрати українського народу за його підсумками.

Лідер Об’єднання "Національне самовизначення", дисидент Паруйр Айрікян поділився спогадами про спілкування з В’ячеславом Чорноволом та Левком Лук’яненком, іншими українськими дисидентами під час перебування в таборах за часів радянської влади, підкресливши важливість їхніх досліджень Голодомору.

Голова Європейської партії Вірменії та відомий вірменський режисер Тігран Хзмалян у своїй доповіді торкнувся сучасних форм геноциду – політичного, релігійного, культурного, які реалізуються з метою знищення окремих націй в умовах сьогодення.

Провідний експерт Вірменського інституту міжнародних проблем та безпеки Рубен Меграбян наголосив на факторі визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу в контексті національної безпеки держави.

Посол України у Вірменії (1996-2001, 2005-2010 рр.) Олександр Божко провів паралелі між імперською політикою 30-х років ХХ століття та російською агресією сьогодення.

Фото: Посольство України в Республіці Вірменія у Facebook