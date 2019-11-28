У Стокгольмі відбувся концерт-реквієм на вшанування пам'яті жертв Голодомору
Про це інформує пресслужба Посольства України в Швеції.
«У Стокгольмі українські молоді лауреати Міжнародного фортепіанного конкурсу ім.Владіміра Горовіца Дмитро Семикрас, Марія Мацієвська та Анна Небаба в рамках Третього щорічного фестивалю «Переосмислюючи Європу: Україна» представили твори класичної української музики. У рамках концерту-реквієму Український Інститут у Швеції на чолі з Директором Наталею Пасічник та Посольство України у Королівстві Швеція спільно з українською та міжнародною громадськістю вшанували пам’ять жертв Голодомору – геноциду українського народу», - йдеться у повідомленні.
До заходу долучилися представники провідних шведських ЗМІ.
Зі вступним словом гостей привітали Тимчасовий повірений у справах України у Королівстві Швеція Олена Полуніна та Директор Департаменту країн Східної Європи та Центральної Азії МЗС Швеції Посол Андреас фон Бекерат.
Гостям заходу були продемонстровані матеріали з архівів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г.С.Пшеничного.
Пам'ять мільйонів закатованих голодом українців було вшановано хвилиною мовчання.
Концерт-реквієм проведено Українським Інститутом у Швеції та Посольством України у Швеції.
Раніше, 23-24 листопада, у День вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, українці Швеції віддали шану світлій пам’яті мільйонів закатованих голодом, йдеться у повідомленні пресслужби Посольства.
У м.Стокгольм під проводом Української греко-католицької церкви у Швеції та Парафії святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії ПЦУШ відбулися поминальні панахиди пам’яті жертв Великого Голоду.
До присутніх звернулася Тимчасовий повірений у справах України у Королівстві Швеція Олена Полуніна: “Наша пам'ять і шана закатованих голодом – внесок у підтримку історичної пам’яті, попередження недопустимості повторення подібних злочинів у майбутньому”.
Місцеві організації українців у Гетеборгу, Мальмо та Стокгольмі приєдналися до Всеукраїнської акції “Запали свічку!”, а українські недільні школи провели Уроки пам’яті та спеціальні проекти, присвячені пам’яті жертв Голодомору – геноциду Українського народу.
Фото: сторінки Українська Греко-Католицька Церква Стокгольм, Швеція, Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції у Facebook