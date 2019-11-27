Зеленський у Вільнюсі зустрівся з українською діаспорою
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Зокрема, глава держави поспілкувався з українськими дітьми, які навчаються у столиці Литви. Володимир Зеленський поцікавився у дітей успіхами у навчанні. Він висловив сподівання, що юні українці повернуться на батьківщину", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, Президент також поспілкувався з військовослужбовцями – учасниками АТО/ООС, які проходять у Вільнюсі реабілітацію після поранень, та з військовими, котрі вивчають англійську мову у Військовій академії Збройних сил Литви.
Крім того, під час офіційного візиту до Литовської Республіки Президент з дружиною поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.
Президентське подружжя також вшанувало пам’ять загиблих за незалежність Литви.
Фото: president.gov