У польській Бельсько-Бялій уперше пройдуть Андріївські вечорниці

Українсько-польські Андріївські вечорниці вперше відбудуться 30 листопада в польському місті Бельсько-Бяла.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Польсько-українські Андріївські вечорниці вперше в Бельсько-Бялі. На нашому святі ви зможете веселитися та приємно й цікаво провести суботній вечір. Пісні, танці й, звичайно, давні гадання та ворожіння на Андрія», - йдеться у повідомленні.

Під час заходу можна буде дізнатися, що спільного та які відмінності є у звичаях відзначення цього свята у поляків та українців. У програмі вечорниць також концерт вокальної групи "Орхідея" з України, вистава «Андріївські звичаї в Україні», смачне частування, цікаві розваги, танцювальна вечірка.

Як зазначається, організаторам вечорниць виступила Ініціативна група Українці в Бєльсько.

Вхід безкоштовний. Діє попередня реєстрація.

Фото: report.if.ua