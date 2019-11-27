У польській Бельсько-Бялій уперше пройдуть Андріївські вечорниці
Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.
«Польсько-українські Андріївські вечорниці вперше в Бельсько-Бялі. На нашому святі ви зможете веселитися та приємно й цікаво провести суботній вечір. Пісні, танці й, звичайно, давні гадання та ворожіння на Андрія», - йдеться у повідомленні.
Під час заходу можна буде дізнатися, що спільного та які відмінності є у звичаях відзначення цього свята у поляків та українців. У програмі вечорниць також концерт вокальної групи "Орхідея" з України, вистава «Андріївські звичаї в Україні», смачне частування, цікаві розваги, танцювальна вечірка.
Як зазначається, організаторам вечорниць виступила Ініціативна група Українці в Бєльсько.
Вхід безкоштовний. Діє попередня реєстрація.
Фото: report.if.ua