Обличчям «держави у смартфоні» стала українська студентка у Польщі

Українська студентка і модель Саша Ободянська, яка навчається в Польщі, буде обличчям електронної держави.

Про це повідомляється у Facebook на сторінці Міністерства цифрової трансформації України, де обирали відповідну кандидатуру.

«Переможця серед лідерів обирали усією командою та партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її та чекаємо на презентацію додатку», - йдеться у дописі.

Зазначається, що найважчим було обрати 10 лідерів. «Завантажили більш ніж 3 тисячі коментарів та передивились кожну фотографію», - зазначається на сторінці міністерства у соцмережі.

У відомстві зауважили, що при виборі кандидатури враховували декілька факторів, зокрема, реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала; фото мало подобатись іншим користувачам та було відзначене вподобайками. Крім того, людині на фото мало бути понад 18 років.

У коментарі до допису в міністерстві також зауважили, що Олександра є громадянкою України, будує модельну кар’єру та навчається у Польщі. «Олександра - громадянка України. Вона - сучасна дівчина й поєднує модельну кар’єру з навчанням у Польщі. До речі, Олександра отримала грант на навчання за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. Пишаємося такими українцями», - зазначили в Міністерства цифрової трансформації України.

Фото: сторінки Олександри Ободянської, Міністерства цифрової трансформації України у Facebook