Учасники Web Sammit 2019 у Лісабоні: діаспора може допомогти розвитку ІТ-сфери України

Міжнародний вебсаміт Web Sammit 2019, що відбувся у листопаді в Лісабоні, підтвердив звання найбільшої технологічної конференції в Європі.

На кілька днів до столиці Португалії завітали більше 70 тисяч учасників зі сфери ІТ-технологій з України та з понад 160 країн світу. Власники невеличких фірм, засновники та керівники одних з найбільших компаній світу (Microsoft, Huawei, Google, Amazon тощо) й швидко зростаючих стартапів, розробники політичних курсів і стратегій тощо зібралися, аби задати питання: куди далі?

Українська ІТ-сфера на саміті була представлена майже 1 тисячею учасників. Серед них - школяр – розробник стартапу, продакт-менеджер і власниця успішного бізнесу. Вони побували на саміті, провели семінар для учнів Українського культурно-освітнього центру "Дивосвіт" у Лісабоні при Спілці українців у Португалії та поділилися з тамтешньою українською молоддю й Укрінформом власними спостереженнями щодо розвитку ІТ-сфери в Україні та баченням того, як у цьому може допомогти діаспора.

WEB SAMMIT – МІСЦЕ, КУДИ ЇДУТЬ ЗА ДОСВІДОМ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ

Учень Одеської гімназії №1, засновник ІТ-компанії Qudi, резидент техпростору для «цифрового» розвитку й творчості підлітків Atom Space 15-річний Михайло Чумаченко на саміті представляв свій стартап – діодну маску Qudi Mask. Web Sammit у Португалії став першим європейським майданчиком, де хлопець продемонстрував свою розробку.

«Web Sammit зібрав багато людей з різних сфер, пов’язаних із ІТ. Вони обмінювалися досвідом, дивилися нові цікаві стартапи. Цього року до Лісабона приїхало, якщо не помиляюсь, близько 1 тис. представників України, і це класно. Дуже приємно, що більшість учасників дійсно цікавляться представленими продуктами. Поки ми були на своєму стенді, до нас осіб 200 підійшло точно, а головне, що більшість із них не просто подивилися та пішли, а виявили цікавість та поставили багато змістовних запитань», - розповідає Михайло.

Його стартап – діодна маска Qudi Mask. «Головна ідея полягає в тому, що на масці за допомогою смартфона можна виводити будь-які картинки, анімації, текст, малюнки - все, що спаде вам на думку. Qudi Mask можна використовувати для вечірок, екстремальних видів спорту, маркетингу тощо. Маска привернула чи не найбільше уваги серед інших стартапів», - розповів Михайло.

Він каже, що загалом українські представники презентували багато цікавих стартапів. «Поспілкувавшись із ними, я дізнався, що хтось приїхав за новим досвідом, хтось за інвестиціями. Наша компанія зараз знаходиться на рівні ідеї та перших продажів: людям подобається, але проєкту Qudi Mask потрібні кошти, аби розвиватися. І ми такі не самі. Дуже багато потенційно класних українських стартапів привезли на вебсаміт, аби залучити інвестиції», - розповів засновник Qudi.

Він каже, що його компанія знайшла двох потенційних інвесторів. «Будемо з ними спілкуватися далі. Також у нас зробили 5 попередніх замовлень на маску», - зазначив розробник Qudi Mask.

УКРАЇНСЬКА ІТ-СФЕРА РОЗВИВАЄТЬСЯ ШВИДКО, ТА, В ОСНОВНОМУ, НА ЕКСПОРТ

Михайло Чумаченко розповів, що ІТ-освіта серед українських підлітків є дуже популярною. «Цей напрям активно розвивається, щонайменше в Одесі точно. Мені 15 років, я зараз знаходжуся «в темі» ІТ, зокрема, завдяки тому, що є такі речі як акселератори стартапів. Наприклад, Atom Spacе – це техпростір для підлітків, на якому навчають програмуванню та всьому, що пов’язане із цією сферою. Туди приходять ментори - практикуючі програмісти, які у вільний від роботи час за власним бажанням (і це дуже важливо), навчають дітей. У них немає зарплатні, але є мотивація, що підлітки мають отримувати нормальну ІТ-освіту», - розповів Михайло. Він каже, що загалом в Україні ІТ-сфера розвивається дуже швидко, в основному, на експорт.

На питання, чи важко знайти інвесторів, хлопець відповідає: залежить від того, яка сума потрібна. «Приміром, нам зараз потрібно 30 тис. доларів для того, аби просунутися на Kickstarter (сайт для залучення грошей на реалізацію проєктів за схемою краудфандингу – ред.) і вийти вже повноцінно з готовим продуктом і якоюсь компанією. Ми також зареєструвалися на кількох платформах, які збирають інвесторів і цікавих фаундерів стартапів, де вони можуть шукати одне одного й спілкуватися», - каже засновник Qudi.

ПОРАДА НОВАЧКАМ: НЕ БІЙТЕСЯ ПРОБУВАТИ НОВЕ

Стартаперам-початківцям Михайло вже може дати кілька порад. «Треба усвідомлювати: якщо чогось не зробиш ти - ніхто не зробить. Все залежить лише від тебе – це я зрозумів після того, як зробив чимало помилок. І ніколи не треба боятися пробувати нове. Якщо ти побоявся щось зробити зараз, то потім вже такого шансу може й не трапитись», - ділиться досвідом хлопець. І додає: «Зазвичай, те, чого ми боїмося у сфері ІТ, здійснює лише позитивний вплив на тебе як особистість – ну, і на твій стартап також».

ЯКЩО БІЗНЕС ЧЕРЕЗ 5 РОКІВ НЕ ПЛАНУЄ МАТИ МІНІМУМ 50% СКЛАДОВИХ ОНЛАЙН, ВІН МОЖЕ ЗАКРИВАТИСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ

23-річна Стефанія Сагайдак приїхала на Web Sammit, купивши квиток за 45 євро завдяки спеціальній пропозиції «Women in Tech», спрямованої на те, аби залучити більше жінок в ІТ-сферу. Найуспішніший на сьогодні проєкт дівчини – салон краси, і на саміті Стефанія хотіла дізнатися, як поєднати оффлайн-бізнес (традиційний бізнес, не пов'язаний з мережею Інтернет – ред.) із сучасними технологіями. «З того, що я побачила, я зрозуміла таке: якщо за 5 років будь-який бізнес не матиме хоча б 50% складових онлайн або не вмітиме взаємодіяти зі своїм споживачем на перетині технологій, то такий бізнес може сміливо закриватися вже зараз», - зазначає дівчина.

За її словами, на саміті вона мала нагоду дізнатися про різні аспекти діяльності світових брендів, що є дуже корисним для планування розвитку власного бізнесу. «Тут, на саміті, показували, як можна взаємодіяти зі споживачем, які вже є для цього інструменти, які є способи оптимізації, як працюють світові бренди зараз, як вони планують вести за собою компанії, де працює дуже багато людей – все це дає вам величезну можливість розуміти, куди можна вести ваш бізнес», - розповідає дівчина.

Вона каже, що в ці процеси варто залучатися тим, хто планує розвивати й масштабувати свій бізнес не лише на локальному ринку.

Стефанія зізнається, що на Web Sammit її надихнуло те, як великі компанії працюють зі своїми командами і як там бачать майбутнє. «На саміті багато розповідали про віртуальну реальність як про найближче майбутнє, і дуже багато хто казав, що найближчим трендом підприємств буде надання клієнтам нового споживчого досвіду. «Наприклад, не просто пропонувати пити каву, а пити її якось по-новому, а як саме – це завдання, яке треба продумати компанії. Або, приміром, поєднати процес манікюру й використання окулярів віртуальної реальності тощо», - каже дівчина.

СТАРТАПИ – ДОБРА ШКОЛА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЛАНУЄ МАТИ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС

Стефанія розповідає, що перед тим, як піти у свій бізнес, теж працювала зі стартапами. Цей досвід і різні методи з ІТ-сфери, за словами дівчини, дуже допомогли їй у подальшому на етапі відкриття та ведення власного бізнесу.

«Приміром, з ІТ-сфери я взяла метод MVP (створити мінімальну версію продукту і тестувати її). Крім того, 80% мого бізнесу побудовано на відгуках клієнтів: я постійно підтримую зворотній зв’язок і з фідбеків клієнтів отримую розуміння того, як, на думку споживачів, має виглядати ідеальна послуга (у моєму випадку - ідеальний салон краси)», - зазначає Стефанія.

Вона каже, що методи ІТ допомагають також оцінити якість наданих її салоном послуг. «Я навчилася правильно ставити питання, за методологією QFD, це з ІТ: ви спочатку визначаєте, що для людини означає поняття «якість», а потім вже питаєте, чи якісною була послуга. Якщо ви не навчитеся задавати правильні запитання, то ваші інтерв’ю зі споживачем будуть позбавлені будь-якого змісту», - ділиться досвідом дівчина.

ДІАСПОРА МОЖЕ ЗНАЧНО ДОПОМОГТИ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ІТ-СФЕРИ

Закордонні українці можуть неабияк посприяти розвитку сфери ІТ в Україні, вважає Олександр Краснов, ментор Михайла Чумаченка та продакт-менеджер з Одеси, який наразі займається міжнародними ІТ-продуктами. «Останнім часом багато подорожую, спілкуюся як з місцевими жителями, так і з українцями, що живуть за кордоном. Вони можуть дуже багато робити як один для одного, так і для України», - переконаний Олександр.

Зараз він вивчає можливості продовження своєї професійної кар’єри в Лондоні, тож контактує з хлопцями та дівчатами, які вже влаштувалися у столиці Великої Британії чи в інших найбільших вебхабах Європи. Каже, таке спілкування дуже допомагає.

«Для стартапів, передусім, важливо розуміти користувача, адже ти створюєш продукт не лише на Україну, Англію тощо, а (дуже часто) – глобально. І тобі треба знайти людей, які зустрінуться з тобою, навіть якщо ти - невеличкий стартап. Коли у людей є щось спільне (наприклад, ви любите Україну, ви з одного міста тощо), це допомагає вийти на контакт, розповісти про свій стартап і запитати, чи є у твоїх співрозмовників друзі тут чи в інших містах, як готові виділити 15 хвилин свого часу на тебе і твій продукт», - розповідає Олександр.

Він зауважує, що такий підхід дуже допомагає українцям, як і всім іншим, будувати глобальні продукти, адже не треба їздити з цією метою десятками країн - варто просто знайти потрібних осіб у LinkedIn, Facebook чи Instagram і поспілкуватися.

На думку Олександра, готовність спілкуватися й ділитися досвідом може стати великою допомогою розвитку української ІТ-сфери з боку закордонного українства. «Я вважаю, що українські громади та просто українці можуть один одному значно допомагати. Українці в Україні мають одне бачення, українці за кордоном – інше, тож вони мають можливість збагачувати українську ІТ-сферу, даючи знання, рекомендації тощо, які не зможе отримати людина, яка живе тільки в Україні. Такий мікс, на мою думку, може допомогти побудувати технологічну та успішну українську націю», - переконаний Олександр.

Марина Федяніна, Укрінформ

Фото: сторінки Web Summit, Олександра Краснова, Стефанії Сагайдак у Facebook; з архіву Михайла Чумаченка