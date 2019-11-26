Зеленський у Таллінні поспілкувався з українською діаспорою

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався у Таллінні з представниками української громади, зокрема з тими, хто проходить реабілітацію в Естонії.

Люди висловили підтримку діям української влади, серед іншого крокам, спрямованим на досягнення миру на Донбасі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна – світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами», – сказала представниця української громади Лідія Лане.

Українська громада запевнила, що вірить у євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину.

Глава держави подякував громаді за активну позицію.

«Повертайтеся в Україну, починайте працювати, піднімайте виробництво. Приєднуйтеся до нас!» – закликав представників громади Зеленський.

Зеленський поклав квіти до пам'ятника Свободи і зустрівся з діаспорою / Фото: Олег Кудрін, Укрінформ

Президент разом з дружиною також вшанували пам’ять полеглих за незалежність Естонії. Президентське подружжя поклало квіти до Монумента перемоги у війні за незалежність.

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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, після спілкування з діаспорою делегації двох країн оглянуть мобільний військовий польовий шпиталь, розроблений у співпраці оборонної промисловості та Сил оборони Естонії.

Також запланована участь президентів і делегацій в естонсько-українському форумі Digital Society Sandbox. Він об'єднує зацікавлених сторін цифрового суспільства з Естонії та України, під час зустрічі міністри з цифрових питань обох країн підпишуть меморандум про співпрацю, який налагодить реальну спільну роботу.