У Бресті відзначили 213-річчя від дня народження українського письменника Олекси Стороженка

Українського письменника, етнографа, драматурга Олексу Стороженка днями вшанували у Бресті з нагоди 213-ї річниці від його дня народження.

Про це повідомляє пресслужба Консульства України в Бресті.

«Працівники Консульства разом з представниками української громади поклали квіти на могилу класика української літератури, етнографа та драматурга Олекси Петровича Стороженка (24.11.1806-18.11.1874), було зачитано уривки з його творів», - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що 1924-1935 роки у Бресті діяла приватна українська семикласна школа ім.Олекси Стороженка під опікою товариства «Просвіта». Крім загальноосвітніх предметів, викладалися релігія, українська і польська мови, каліграфія, історія і географія рідного краю. Школу відвідувало близько 60 дітей.

Українці Бреста завжди доглядали за могилою письменника. У 1920-х роках могила просіла, в цегляному склепінні над труною утворився отвір. Стараннями української громади поховання було впорядковано, а навколо плити поставили металеву огорожу.

З часом могила знову потребувала реставрації. У 2017 році за рахунок коштів державного бюджету України в рамках реалізації бюджетної програми 1401110 стараннями Консульства України в Бресті та української громади місце поховання письменника було впорядковано наново.

Фото: Консульство України в Бресті / Консульства Украіны ў Брэсце у Facebook