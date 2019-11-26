У Бресті відзначили 213-річчя від дня народження українського письменника Олекси Стороженка
Про це повідомляє пресслужба Консульства України в Бресті.
«Працівники Консульства разом з представниками української громади поклали квіти на могилу класика української літератури, етнографа та драматурга Олекси Петровича Стороженка (24.11.1806-18.11.1874), було зачитано уривки з його творів», - йдеться у повідомленні.
Нагадується, що 1924-1935 роки у Бресті діяла приватна українська семикласна школа ім.Олекси Стороженка під опікою товариства «Просвіта». Крім загальноосвітніх предметів, викладалися релігія, українська і польська мови, каліграфія, історія і географія рідного краю. Школу відвідувало близько 60 дітей.
Українці Бреста завжди доглядали за могилою письменника. У 1920-х роках могила просіла, в цегляному склепінні над труною утворився отвір. Стараннями української громади поховання було впорядковано, а навколо плити поставили металеву огорожу.
З часом могила знову потребувала реставрації. У 2017 році за рахунок коштів державного бюджету України в рамках реалізації бюджетної програми 1401110 стараннями Консульства України в Бресті та української громади місце поховання письменника було впорядковано наново.
Фото: Консульство України в Бресті / Консульства Украіны ў Брэсце у Facebook