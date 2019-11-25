Українки Бельгії допомогли мамі-сироті з немовлям зі Львівщини

Об’єднання українок у Бельгії (ОУБ) зібрало та передало допомогу Тетяні Кузик та її маленькій донечці, які проживають у притулку м. Дрогобич.

Про це написала у Facebook голова Об'єднання українок Бельгії (ОУБ) Наталія Осташ.

«Звітую про нашу допомогу Тані Кузик і пересилаю її повідомлення. Дякую всім, хто долучився!», - написала Наталія Осташ.

У листі Тетяна Кузик, зокрема, щиро дякуює за небайдужість усім, хто допоміг їй та її дитині. «Від усього серця бажаю вам та вашим родинам Божого благословення, здоров’я та достатку. Хай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку і за частку душі, яку ви подарували мені та моїй донечці. Нам все дуже сподобалося!! Ваша допомога була дуже потрібна, я вже не почуваюся такою самотньою, я знаю, що добрих людей є багато. Бажаю вам щасливого Нового року і веселих Різдвяних свят!», - написала Тетяна Кузик.

Вона зазначила у листі, що отримала одяг і взуття для неї та донечки, сумку й парфуми, крем, іграшки, дитяче харчування та 50 Евро, шампунь і миючі засоби, памперси.

Наталія Осташ на початку листопада написала допис у соцмережі, в якому зазначила, що до неї звернулися волонтери зі Львова з проханням допомогти дитячими речами молодій мамі-сироті Тетяні Кузик, яка проживає в притулку м. Дрогобич разом з 7-місячною донечкою. Сама Тетяна є вихованкою дитячого будинку для дітей-сиріт міста Червоноград.

В ОУБ планують після Нового року зібрати ще передачу з допомогою для Тетяни та її донечки.

Фото: Natalia Ostach